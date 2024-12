Gala-Lauf! Deutsches Juwel stürmt aufs Podest

Nathalie Armbruster zeigt ein starkes Rennen in Lillehammer. Die Vizeweltmeisterin in der Kombination muss sich nur Ida Marie Hagen geschlagen geben.

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist zu ihrem ersten Podestplatz in der neuen Weltcup-Saison gestürmt. Beim zweiten Rennen in Lillehammer arbeitete sich die 18-Jährige von Platz acht nach dem Springen noch auf Platz zwei vor und musste sich nur der derzeit deutlich überlegenen Norwegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben.

"Es fühlt sich einfach toll an, ich bin einfach nur glücklich. Ich habe mich heute so stark gefühlt", sagte Armbruster, die nebenbei in ihrem Abi-Jahr hohe schulische Belastungen zu bewältigen hat.