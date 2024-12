Armbruster zwischen Schule und Schanze: "Leben am Limit"

Die 18-Jährige macht im Frühjahr Abitur - fast zeitgleich zur WM. Am Wochenende startet die Kombiniererin in die neue Saison.

Hier eine Stunde Französisch, dort eine Spanisch-Klausur - und am Wochenende mal eben ein Weltcup in Norwegen: Nathalie Armbruster weiß manchmal nicht, wo ihr der Kopf steht. "Es ist ein Leben am Limit", sagt die Vizeweltmeisterin der Nordischen Kombination vor dem Saisonstart am Freitag in Lillehammer.