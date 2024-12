Kombination: Geiger triumphiert in Lillehammer vor Schmid

Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte der Peking-Olympiasieger im Zielsprint vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Das Duo ließ im Kampf einer Dreiergruppe sogar Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber alt aussehen.

Geiger lag beim „Compact“-Wettbewerb mit einem Sprung und 7,5 km in der Loipe in einem packenden Finish nach Foto-Entscheid vor Schmid, der am Samstag mit Platz zwei hinter Riiber die deutsche Podestserie fortgesetzt hatte.