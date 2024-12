Geiger fliegt zum nächsten Sieg

Mit dem Triumph in Ramsau verabschiedet sich der Olympiasieger in die Winterpause. Julian Schmid wird Dritter.

Beim Weltcup in Ramsau am Dachstein setzte sich Peking-Olympiasieger Geiger nach einer ganz starken Leistung in der Loipe mit einer Sekunde Vorsprung auf den Finnen Ilkka Herola durch - Geiger war nur von Platz 15 nach dem Springen in die Entscheidung gegangen.