Kombiniererin Gerboth starke Fünfte in Lillehammer

Maria Gerboth schnupperte ganz kurz am Podest, aber letztlich ging der Thüringerin dann doch ein wenig die Puste aus: Beim Weltcup-Auftakt der Kombiniererinnen in Lillehammer durfte die 22-Jährige angesichts der Führung nach dem Springen von einem großen Coup träumen und erreichte mit Platz fünf das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere.

Gerboth (Schmiedefeld) war nach einem Sprung auf 96,5 m mit acht Sekunden Vorsprung auf die Österreicherin Lisa Hirner in den abschließenden 5-km-Langlauf gegangen. Im Ziel lag sie 1:28,3 Minuten hinter der Norwegerin Ida Marie Hagen, die ihren fünften Sieg in Serie feierte und für Norwegens 27. Triumph in Serie seit März 2022 sorgte.