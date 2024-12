Wetter sorgt für Chaos! Deutsche Podestserie gerissen

Das Springen im Rahmen der Nordischen Kombination in Ramsau fällt dem Wetter zum Opfer. Dadurch reißt die Erfolgsserie der Deutschen.

Keine Springen, kein deutsches Podest, viel Konfusion: Beim Kombinations-Weltcup in Ramsau konnten am Freitag wegen heftiger Schneefälle die Schanzen-Durchgänge bei Männern und Frauen nicht ausgetragen werden. Da beim Massenstart-Format bereits zuvor gelaufen worden war, wurden die Endergebnisse anhand des provisorischen Durchgangs vom Donnerstag errechnet.

Und das quälend langsam, bis das erste Resultat in diesem Winter ohne Podest für die deutschen Männer um den zweimaligen Saisonsieger Vinzenz Geiger offiziell feststand. Für das TV wurden die Springen quasi noch einmal virtuell ausgetragen, die bereits am Vortag absolvierten Sprünge der Athleten und Athletinnen in der Folge des Langlaufs noch einmal nach und nach gezeigt - mitsamt Zwischenergebnis.