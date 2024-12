Schmid Zweiter hinter Riiber - Geiger verliert Gelb

In Lillehammer können die deutschen Kombinierer nicht ganz an den rauschenden Saisonstart anknüpfen.

In Lillehammer können die deutschen Kombinierer nicht ganz an den rauschenden Saisonstart anknüpfen.

Vizeweltmeister Julian Schmid hat die Podestserie der deutschen Kombinierer im vierten Rennen fortgesetzt, an den rauschenden Saisonauftakt konnten die Athleten von Bundestrainer Eric Frenzel im norwegischen Lillehammer aber nicht anknüpfen. Beim überlegenen Heimsieg von Topstar Jarl Magnus Riiber wurde Schmid Zweiter. Sein Oberstdorfer Klub-Kollege Vinzenz Geiger verlor hingegen nach einem schwachen Springen die Weltcup-Führung.

In den drei Wettbewerben des Auftakt-Wochenendes im finnischen Kuusamo hatten die DSV-Asse noch zwei Siege und sieben von neun Podestplätzen abgeräumt. Im Olympiaort von 1994 konnte aber nur Schmid dies bestätigen und verbuchte seine dritte Top-3-Platzierung im WM-Winter. Im Ziel lag er 36,7 Sekunden hinter Weltcup-Rekordsieger Riiber, der ohne große Kraftanstrengung in der Loipe seinen 75. Weltcuperfolg feierte. Platz drei ging im Zielsprint mit dem zeitgleichen Schmid an den Österreicher Johannes Lamparter.