An Morbus Crohn erkrankt: Kombinierer Riiber tritt zurück

„Nach vielen Jahren wird dies meine letzte Saison sein“, sagte der 27-Jährige: „Ich habe eine chronische Erkrankung, mit der ich den Rest meines Lebens leben muss.“ Bei der Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) will Riiber nun für einen glänzenden Abschluss seiner großen Karriere sorgen.

Trotz seiner Probleme, die ihn immer wieder zu Auszeiten zwangen, führt Riiber den Gesamtweltcup auch in der laufenden Saison wieder an und geht im Gelben Trikot in die Rennen in Seefeld am Wochenende. Es wäre sein sechster Erfolg im Gesamtweltcup.