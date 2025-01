Geiger verpasst Schonach-Podest - Schwarzwaldpokal an Oftebro

Erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison steht kein DSV-Kombinierer auf dem Treppchen.

Erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison steht kein DSV-Kombinierer auf dem Treppchen.

Die deutschen Kombinierer haben zum Start ins WM-Jahr einen kleinen Dämpfer kassiert und sind beim Schwarzwaldpokal in Schonach am Podest vorbeigelaufen. Im ersten Rennen des Weltcup-Heimspiels musste sich Olympiasieger Vinzenz Geiger beim Erfolg des Norwegers Jens Luraas Oftebro mit Platz fünf begnügen. Sein Oberstdorfer Klub-Kollege Julian Schmid wurde bei der Rückkehr aus der vierwöchigen Weihnachtspause Siebter.

Fünfeinhalb Wochen vor Beginn der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) stand im achten Saisonrennen erst zum zweiten Mal kein DSV-Kombinierer auf dem Treppchen. In einem packenden 10-km-Skilanglauf hatte Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber lange Zeit geführt, brach dann aber ein - der zuletzt kränkelnde Weltcup-Rekordsieger scheint noch nicht wieder komplett fit zu sein.

Bei den Frauen hatte zuvor Vizeweltmeisterin Nathalie Armbruster beim Weltcup-Heimspiel mit Platz zwei geglänzt. Die Schwarzwälderin musste sich nur der norwegischen Seriensiegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben. Am Sonntag stehen in Schonach weitere Einzelrennen an.