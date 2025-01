Riiber gewinnt nach Rücktritts-Ankündigung - Schmid Fünfter

Rekordweltmeister Riiber hatte am Mittwoch verkündet, wegen einer Morbus-Crohn-Erkrankung zum Saisonende aufzuhören. Bis dahin wolle er aber alles mitnehmen - in Tirol fing der 27-Jährige damit eindrucksvoll an. Im Massenstart-Wettbewerb führte er schon nach dem Langlauf, ehe er in seiner Paradedisziplin Skispringen mit einem Flug auf 109,0 m den Sieg vor Ex-Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich) und Jens Luraas Oftebro (Norwegen) sicherte.