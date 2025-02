Armbruster nach WM-Training: "Nicht meine Lieblingsschanze"

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im einzigen Training für die WM-Entscheidung am Donnerstag noch nicht mit der Schanze warm geworden. „Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsschanze. Das ist einfach eine Gefühlssache. Aber ich denke, ich kann mich von Sprung zu Sprung daran gewöhnen“, sagte die 19-Jährige in Trondheim. Die Mitfavoritin hatte in den drei Durchgängen am Mittag die Plätze 15, 10 und 9 belegt.