Geiger bei Oftebro-Sieg Dritter: "Ärgere mich"

Kombinierer Vinzenz Geiger hat am zweiten Tag des Seefeld-Triples seinen siebten Podestplatz der Saison eingefahren. Der Olympiasieger musste sich in Tirol nach einem spannenden Finish einzig den Norwegern Jens Luraas Oftebro und Jarl Magnus Riiber geschlagen geben.

„Ich ärger mich trotzdem. Klar, dritter Platz ist cool. Aber ich habe es zu früh versucht, heute hätte ich gewinnen können“, sagte Geiger, der am Sonntag gute Chancen auf den Gesamtsieg des begehrten Triples hat, in der ARD.

Geiger lag im Ziel drei Sekunden hinter dem norwegischen Duo. Rekordweltmeister Riiber, der am Mittwoch für März sein Karriereende angekündigt hatte, musste im Sprint etwas überraschend Oftebro den Vortritt lassen. Am Freitag hatte Riiber noch überlegen seinen 77. Weltcupsieg gefeiert.

Riiber auf den Spuren von Frenzel

Riiber kann das dreitägige Triple am Sonntag zum insgesamt vierten Mal gewinnen, damit würde er den Rekord seines einstigen Vorbilds Eric Frenzel einstellen. „Jarl ist einer der größten Kombinierer der Geschichte, wenn nicht sogar der größte“, sagte Frenzel am Freitag in der ARD: „Man kann nur den Hut vor seiner Karriere ziehen, ich wünsche ihm auf seinem Weg alles Gute.“

Vizeweltmeister Julian Schmid (6.) und Manuel Faißt (7.) komplettierten am Samstag das gute deutsche Ergebnis, Routinier Johannes Rydzek folgte auf dem zwölften Rang. Anders als in den vergangenen Jahren nehmen die Starter ihre Zeitvorsprünge mit in den nächsten Tag. Die Entscheidung fällt am Sonntag im klassischen Gundersen-Format, für die Männer stehen allerdings in der Loipe 12,5 statt der gewohnten 10 Kilometer an.