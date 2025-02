Kombi-Team kämpft um Medaillen - Norwegen vorne

Das deutsche Team liegt bei der WM in Trondheim im Mixed-Wettbewerb der Nordischen Kombination auf Medaillenkurs. Von Platz drei nach dem Springen geht das Quartett mit Olympiasieger Vinzenz Geiger und Vizeweltmeister Julian Schmid mit Weltcup-Spitzenreiterin Nathalie Armbruster und Jenny Nowak in die abschließende Langlauf-Staffel ab 16.05 Uhr.

Kann das deutsche Team die Norweger ärgern?

Die Führung eroberte Norwegen um Topstar Jarl Magnus Riiber mit 14 Sekunden Vorsprung auf Japan und Yuna Kasai, die am Donnerstag Gold im Massenstart geholt hatte. Deutschland liegt 28 Sekunden zurück, Vierter ist Österreich (+45 Sekunden). In der Staffel müssen die beiden Männer je 5, die Frauen je 2,5 km laufen.

Wird es wieder Silber?

Bei der WM-Premiere des Mixed-Teams 2023 hatte Deutschland in der gleichen Besetzung hinter dem ebenfalls in der gleichen Formation angetretenen norwegischen Quartett Silber geholt. Die Männer bestreiten am Samstag ihren ersten Einzelwettkampf von der Normalschanze, für die Frauen endet die WM bereits am Sonntag mit der Gundersen-Entscheidung ebenfalls von der kleinen Schanze.