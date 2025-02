Kombiniererin Armbruster holt ersten Weltcup-Sieg

Nathalie Armbruster hat für den ersten Sieg einer deutschen Kombiniererin in der Geschichte des Weltcups gesorgt. Die 19-Jährige gewann die zweite Etappe des Seefeld-Triples vor Doppel-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen und Haruka Kasai (Japan). Armbruster profitierte dabei auch von einer Disqualifikation der norwegischen Seriensiegerin Ida Marie Hagen.

Armbruster hatte nach einem starken Sprung auf 104,0 m und einer Machtdemonstration in der Loipe im Ziel 37,7 Sekunden Vorsprung auf Hansen. Damit hat die WM-Zweite auch beste Chance, am Sonntag erste Siegerin des begehrten Seefeld-Triples zu werden, das bislang nur für Männer ausgetragen wurde. Auch für die nahende WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) ist Armbruster eine Medaillenkandidatin.