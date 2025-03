Deutsche Kombinierer Dritte nach WM-Springen

Der "Oberstdorf-Express" geht in Trondheim aussichtsreich in den entscheidenden Langlauf.

Die deutschen Kombinierer liegen im Team-Wettbewerb der Nordischen Ski-WM in Trondheim auf Medaillenkurs. Die vier Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Julian Schmid, Johannes Rydzek und Wendelin Thannheimer kamen am Freitag im Springen von der Großschanze auf den dritten Platz unter nur neun teilnehmenden Mannschaften.

„Wir werden auf jeden Fall angreifen“, sagte der Normalschanzendritte Geiger dem SID. Der fünfmalige Weltmeister Rydzek meinte: „Dass heute vier Athleten vom SC Oberstdorf quasi aus drei Sportler-Generationen am Start sind, ist Resultat der guten Arbeit, die wir da leisten.“

Der „Oberstdorf-Express“ geht mit 22 Sekunden Rückstand auf die führenden Norweger in die Langlauf-Staffel über 4x5 km ab 15.30 Uhr. Zweiter ist Österreich (+20 Sekunden), Vierter Japan (+48). Zuletzt hatte den WM-Teamwettbewerb dreimal in Folge Norwegen vor Deutschland und Österreich gewonnen. Die deutschen Männer siegten zuvor 2015 und 2017, beide Male schon mit Rydzek.

Der Team-Wettbewerb hätte eigentlich am Donnerstag stattfinden sollen, war aber wegen eines Sturms über Trondheim um einen Tag verschoben worden. Am Samstag steht noch der Einzel-Wettkampf von der Großschanze an.