Kombination: Armbruster bei Norwegen-Triumph ohne Chance

Während Gyda Westvold Hansen ihre dritte Goldmedaille in Folge holt, bleibt vor allem Mitfavoritin Armbruster hinter den Erwartungen zurück.

Während Gyda Westvold Hansen ihre dritte Goldmedaille in Folge holt, bleibt vor allem Mitfavoritin Armbruster hinter den Erwartungen zurück.

Jenny Nowak Fünfte, Nathalie Armbruster Achte: Die deutschen Kombiniererinnen haben die WM in Trondheim ohne die erhoffte Einzelmedaille beendet. Während Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen (Norwegen) im Dauerregen von Trondheim ihre dritte Goldmedaille in Folge holte, blieb vor allem Mitfavoritin Armbruster hinter den Erwartungen zurück.

„Es ist natürlich traurig, dass so etwas bei einer Weltmeisterschaft passiert“, sagte Armbruster (19), die nach einem schwachen Sprung auf 87,0 m nur als 20. in den Skilanglauf gegangen war. Dort durfte Nowak kurz auf eine Medaille hoffen, Silber und Bronze gingen jedoch an Ida Marie Hagen (Norwegen) und Lisa Hirner (Österreich).