Kombinierer Schmid Dritter in Lahti - Geiger von 29 auf vier

Julian Schmid hat die Podestserie der deutschen Kombinierer fortgesetzt, im Kampf um Platz drei im Gesamtweltcup aber einen Rückstand einstecken müssen. Beim vorletzten Saisonrennen im finnischen Lahti kam der Teamweltmeister aus Oberstdorf am Freitag auf Rang drei, nachdem er nach dem Springen noch geführt hatte. Zum achten Mal in Folge stand damit ein DSV-Kombinierer auf dem Podium.

Mit seinem zweiten Saisonsieg festigte der Österreicher Johannes Lamparter den dritten Platz in der Gesamtwertung und liegt vor dem Finale am Samstag 22 Punkte vor Schmid. Lamparter setzte sich mit 27,4 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Ilkka Herola durch, Schmid lag 41,6 Sekunden zurück.

Geiger stürmt von Platz 29 auf Platz vier

Der designierte Gesamtweltcupsieger Vinzenz Geiger stürmte von Platz 29 nach dem Springen mit einer grandiosen Leistung in der Loipe noch auf Rang vier. "Körperlich bin ich echt noch gut drauf", sagte der Olympiasieger in der ARD. Rein rechnerisch hätte ihn in Lahti noch Norwegens Rekordweltmeister Jarl Magnus Riiber abfangen können. Riiber hatte aber überraschend sein Karriereende vorgezogen und war beim Heim-Weltcup in Oslo in der Vorwoche letztmals am Start.