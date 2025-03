Riiber geknackt: Kombinierer Geiger gewinnt WM-Revanche

Kombinierer Vinzenz Geiger hat die WM-Revanche gewonnen und Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber ausgerechnet in dessen Heimatstadt Oslo geknackt. Der Oberstdorfer setzte sich beim Weltcup am Holmenkollen in einem packenden Zielsprint gegen den Rekordweltmeister durch und feierte seinen siebten Saisonsieg.