Schmid zur Halbzeit Vierter - Riiber meilenweit vorne

Einen Tag nach dem Triumph im Teamwettbewerb greifen die deutschen Kombinierer bei der WM in Trondheim nach einer weiteren Medaille. Am vorletzten Tag der Titelkämpfe liegt Julian Schmid als bester des Gold-Quartetts vom SC Oberstdorf auf dem vierten Platz und geht mit 1:32 Rückstand auf den mit großem Anstand führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den abschließenden 10-km-Langlauf ab 14.30 Uhr.