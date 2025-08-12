Horror-Unfall! Sturz von Kombiniererin endet unterm Auto

Curdt Blumenthal 12.08.2025 • 14:08 Uhr Während ihrer Saisonvorbereitung erlebt die Norwegerin Marte Leinan Lund einen Horror-Sturz im Straßenverkehr. Der Unfall hat Konsequenzen für ihre weitere Planung.

Die Nordische Kombiniererin Marte Leinan Lund hat einen gefährlichen Verkehrsunfall vergleichsweise glimpflich überstanden.

Die 24-Jährige aus Norwegen gab an, dass sie beim Skirollerfahren auf einer Straße gestürzt und anschließend unter ein Auto geraten sei.

„Ich kam einen Hügel herunter, aber erwischte die Kurve nicht, weil die Straße so rutschig war“, erklärte die 24-Jährige dem norwegischen Fernsehsender TV 2.

Aufgrund der Nachwirkungen des Unfalls musste die Wintersportlerin ihre Teilnahme am Trainingslager der Nationalmannschaft absagen.

Lund zieht Konsequenzen

In Zukunft möchte Lund die Unfallstelle nur noch bei trockenen Bedingungen befahren.

„Es ist ein unnötiges Risiko. Ich plane nicht, mein Glück noch einmal auf die Probe zu stellen“, resümierte die Nordische Kombiniererin.