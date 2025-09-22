Dritter Predazzo-Kreuzbandriss: Saison-Aus für Haruka Kasai

SID 22.09.2025 • 11:45 Uhr Die Sturzursache liegt wohl im Anzug - dennoch soll es Anpassungen an der umgebauten Olympiaschanze geben.

Die japanische Kombiniererin Haruka Kasai hat sich als dritte nordische Skisportlerin beim von schweren Stürzen überschatteten ersten Sprung-Wochenende auf den umgebauten Olympiaschanzen im italienischen Predazzo einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie Japans Cheftrainer Takahiro Kubo am Montag bestätigte, hat sich die WM-Dritte ein vorderes Kreuzband gerissen und wird in der Heimat operiert.

Kasai wird die komplette Saison verpassen, in der es für die Kombiniererinnen allerdings kein Großereignis gibt: Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina steht die Kombination der Frauen nicht auf dem Programm.

Am Wochenende hatten mit fast einem Jahr Verspätung die ersten Wettkämpfen auf den Schanzen der kommenden Winterspiele stattgefunden. Dabei zogen sich auch die Topskispringerinnen Eva Pinkelnig (Österreich) und Alexandria Loutitt (Kanada) Kreuzbandrisse zu. Sie verpassen Olympia damit.