Saison gelaufen! DSV-Ass erleidet Kreuzbandriss

SID 02.09.2025 • 16:14 Uhr Maria Gerboth zieht sich bei einem Sturz eine komplexe Verletzung im linken Knie zu. Die deutsche Kombiniererin verpasst die gesamte Saison.

Für Kombiniererin Maria Gerboth ist die kommende Saison beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Die 23-Jährige hat sich bei einem Sturz eine komplexe Verletzung im linken Knie zugezogen, unter anderem ist das vordere Kreuzband gerissen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist zwar ein großer Rückschlag für mich, aber ich bin mehr als bereit, den Weg zurück an die Weltspitze zu gehen - wir sehen uns dann im Winter 2026/27“, sagte die WM-13. von Trondheim.

Ein „herber Rückschlag“ für die deutsche Mannschaft

Gerboth hatte sich die Verletzung am Sonntag beim FIS Grand Prix im französischen Chaux-Neuve zugezogen und wurde bereits operiert, auch der Außenmeniskus ist teilweise gerissen.

Bundestrainer Florian Aichinger sprach von einem „herben Rückschlag“ für die deutsche Mannschaft: „Maria hat das Sprungniveau bei uns im Team und international bestimmt. Es tut sehr weh, eine ganze Saison auf diese Athletin verzichten zu müssen.“

{ "placeholderType": "MREC" }