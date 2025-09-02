Newsticker
Nordische Kombination>

Saison gelaufen! Deutschland-Ass erleidet Horror-Verletzung

DSV-Ass erleidet Kreuzbandriss

Für Kombiniererin Maria Gerboth ist die kommende Saison beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Die 23-Jährige hat sich bei einem Sturz eine komplexe Verletzung im linken Knie zugezogen, unter anderem ist das vordere Kreuzband gerissen.

„Es ist zwar ein großer Rückschlag für mich, aber ich bin mehr als bereit, den Weg zurück an die Weltspitze zu gehen - wir sehen uns dann im Winter 2026/27“, sagte die WM-13. von Trondheim.

Nordische Kombination: Ein „herber Rückschlag“ für Deutschland

Gerboth hatte sich die Verletzung am Sonntag beim FIS Grand Prix im französischen Chaux-Neuve zugezogen und wurde bereits operiert, auch der Außenmeniskus ist teilweise gerissen.

Bundestrainer Florian Aichinger sprach von einem „herben Rückschlag“ für die deutsche Mannschaft: „Maria hat das Sprungniveau bei uns im Team und international bestimmt. Es tut sehr weh, eine ganze Saison auf diese Athletin verzichten zu müssen.“

Gerboth hatte im Gesamtweltcup der vergangenen Saison als drittbeste Deutsche hinter Nathalie Armbruster (1.) und Jenny Nowak (8.) den zehnten Rang belegt. Die neue Weltcup-Saison beginnt am 5. Dezember im norwegischen Trondheim. Bei den Olympischen Spielen in Mailand (6. bis 22. Februar) sind die Frauen - anders als ihre männlichen Kollegen - nicht am Start.

