Bandausrisse: Kombinierer Geiger verpasst Saisonstart

SID 10.11.2025 • 18:59 Uhr Für die deutsche Olympia-Hoffnung ist es ein herber Dämpfer auf dem Weg zu den Winterspielen.

Herber Rückschlag für Kombinierer Vinzenz Geiger: Der zweimalige Olympiasieger und Weltcup-Gesamtsieger des Vorwinters hat sich beim Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen und verpasst damit den Beginn der Olympiasaison.

„Das ist blöd gelaufen, ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber ich bin schon in der Reha und hoffe, dass ich baldmöglichst wieder am Start bin“, sagte der 28-Jährige aus Oberstdorf.

Bundestrainer Eric Frenzel meinte: „Das Gute ist, dass es nichts Langwieriges ist. Die Verletzung sollte jetzt gut ausheilen, danach kann man recht schnell wieder einsteigen. Wir wollen uns aber nicht stressen lassen.“