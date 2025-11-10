Schock um einen der besten deutschen Wintersportler!

SID 10.11.2025 • 18:59 Uhr Kombinierer-Ass Vinzenz Geiger verletzt sich bei der Vorbereitung auf die Olympia-Saison - und wird die ersten Wettbewerbe verpassen.

Herber Rückschlag für Kombinierer Vinzenz Geiger: Der zweimalige Olympiasieger und Weltcup-Gesamtsieger des Vorwinters hat sich beim Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen und verpasst damit den Beginn der Olympiasaison.

„Das ist blöd gelaufen, ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber ich bin schon in der Reha und hoffe, dass ich baldmöglichst wieder am Start bin“, sagte der 28-Jährige aus Oberstdorf.

Vinzenz Geiger verpasst mindestens zwei Weltcups

Bundestrainer Eric Frenzel meinte: „Das Gute ist, dass es nichts Langwieriges ist. Die Verletzung sollte jetzt gut ausheilen, danach kann man recht schnell wieder einsteigen. Wir wollen uns aber nicht stressen lassen.“

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Kuusamo (29. November bis 1. Dezember) und Lillehammer (7./8. Dezember) auslassen.