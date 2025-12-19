Deutscher Ski-Star bricht plötzlich zusammen!

Dominik Hager 19.12.2025 • 12:20 Uhr Schreckmoment um Nathalie Armbruster. Die deutsche Kombiniererin bricht beim Weltcup in der Ramsau plötzlich zusammen und bleibt regungslos liegen. Das Rennen kann sie im Anschluss beenden.

Nathalie Armbruster hat beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen für einen Schock-Moment gesorgt. Die Gesamtsiegerin des Vorwinters war beim Massenstartrennen über fünf Kilometer eigentlich gut dabei, ehe sich auf einem Anstieg plötzlich ihre Schritte verlangsamten. Wenige Momente später sackte die Athletin zusammen und blieb für wenige Sekunden in Bauchlage im Schnee liegen.

„Da ist sie hingefallen. Nathalier Armbruster bleibt am Boden liegen und kann gar nicht mehr aufstehen. Was ist passiert? Das sieht gar nicht gut aus“, zeigte sich die ZDF-Kommentatorin Meili Scheidemann im Rahmen der Übertragung geschockt. Hilfe vom Streckenrand bekam die Athletin zunächst nicht.

Deutscher Ski-Star kämpft sich nach Kollaps ins Ziel

Immerhin konnte sich Armbruster schon wenige Sekunden später wieder aufrichten und nach Austausch mit einem Betreuer das Rennen fortsetzen. Die deutsche Top-Athletin passierte kurz darauf die Zwischenzeit bei 3,2 Kilometern auf dem zwölften Rang und kämpfte sich mit einem Rückstand von 1:30 Minuten als 13. ins Ziel.

Kurz nach dem Überqueren der Ziellinie ließ sie sich erneut zu Boden fallen und musste von einem Betreuer versorgt werden. Zudem nahm sie ein zuckerhaltiges Getränk zu sich.

Der Kurs in der Ramsau verlangt den Sportlerinnen und Sportlern aufgrund der knackigen Anstiege einiges ab. „Die Strecke ist richtig hart“, gab auch Jenny Novak zu bedenken, die den Fünf-Kilometer-Lauf mit einer Minute Rückstand auf die Norwegerin Ida Marie Hagen als beste Deutsche auf Platz sieben beendete.

„Sie konnte einfach nicht mehr“

Im anschließenden Interview mit dem ZDF stand dennoch die Sorge um ihre Teamkollegin im Vordergrund.

„Ich glaube sie hatte gesagt, dass sie so etwas wie einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Sie konnte einfach nicht mehr und ich hätte mich am liebsten zu ihr gestellt und ihr geholfen, aber ich glaube, es geht ihr schon wieder besser“, schilderte Novak.