Deutsches Ski-Ass glänzt erneut

SID 06.12.2025 • 15:40 Uhr Die deutsche Top-Kombiniererin Nathalie Armbruster glänzt in Trondheim erneut. Überraschend siegt die Österreicherin Katharina Gruber.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat am zweiten Tag des Weltcup-Auftakts in Trondheim erneut das Podium erreicht. Im Massenstart-Wettbewerb kam die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorwinters auf Rang drei und bestätigte damit ihre starke Frühform.

Den Sieg sicherte sich überraschend die erste 17 Jahre alte Österreicherin Katharina Gruber, die mit einem Traumsprung auf 97,0 m noch von Platz 13 nach dem Langlauf ganz nach vorne flog.

Nordische Kombination: Nowak in den Top 10

Zweite wurde die Norwegerin Ida Marie Hagen, die am Freitag den ersten Wettkampf vor Armbruster gewonnen hatte. Armbruster gelang am Samstag mit 93,5 m der drittweiteste Sprung. Als zweitbeste Deutsche wurde Jenny Nowak Zehnte.

Armbruster hatte mit Platz sieben im Langlauf und 25,8 Sekunden Rückstand auf Hagen eine bessere Ausgangsposition vergeben. Nowak lag aussichtsreich auf Platz neun.