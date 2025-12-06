Wendelin mit Wumms: Thannheimer fliegt auf Platz zwei

SID 06.12.2025 • 16:58 Uhr In Trondheim wurde der Oberstdorfer Kombinierer im Frühjahr Team-Weltmeister, nun gibt es das erste Weltcup-Podest.

Kombinierer Wendelin Thannheimer ist beim Comeback des Olympiasiegers Vinzenz Geiger überraschend auf das Podest geflogen, Altmeister Johannes Rydzek vergab hingegen in Trondheim die große Chance auf seinen ersten Weltcup-Sieg seit einem Jahr. Team-Weltmeister Thannheimer musste sich beim Massenstart am Samstag nur dem Österreicher Thomas Rettenegger geschlagen geben und stand als Zweiter erstmals auf dem Stockerl.

„Ich bin überglücklich, mein erstes Podium, und das auch noch am Geburtstag meiner Mutter“, sagte Thannheimer. Der 26-Jährige hatte nach dem 10-km-Langlauf auf Platz sechs gelegen und danach seine Stärke auf der Schanze ausgespielt. Julian Schmid, beim Auftakt in Kuusamo zweimal auf dem Podest, musste sich diesmal mit Platz sieben begnügen.

Ein kleines Drama auf der Schanze erlebte Rydzek. Der 34-Jährige hatte noch am Morgen den Langlauf mit einem fulminanten Endspurt gewonnen und ging als letzter Springer in den Wettkampf. Dort klappte dann nichts: 86,5 m - Rettenegger hatte glatte 100,0 hingelegt, Thannheimer 96.5. Damit ging es für den siebenmaligen Weltmeister noch bis auf Platz 22 nach hinten.

Geiger lief und sprang bei seiner Rückkehr in den Weltcup nach doch schwerer Verletzung solide und landete schließlich auf Rang 19 - bis zu den Olympischen Winterspielen im Februar hat er noch reichlich Zeit, seinen Rückstand aufzuholen.

Der Oberstdorfer hatte sich kurz vor Saisonstart drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen, war aber überraschend schon in Trondheim in den Weltcup zurückgekehrt.