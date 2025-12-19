Weltcup abgesagt: Bittere Nachricht für deutschen Star

SID 19.12.2025 • 11:48 Uhr Sowohl Männer als auch Frauen haben somit am ersten Wochenende des Jahres 2026 frei. Besonders für eine Deutsche ist das durchaus bitter.

Der Kampf um den Schwarzwaldpokal fällt aus: Wenig Schnee und zu hohe Temperaturen in Schonach haben zu einer Absage der Weltcup-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination (3./4. Januar) geführt. Sowohl Männer als auch Frauen haben somit am ersten Wochenende des Jahres 2026 frei.

Bitter ist die Absage vor allem für Gesamtweltcup-Gewinnerin Nathalie Armbruster, die auf die Wettkämpfe vor der eigenen Haustüre verzichten muss. Ob die Wettbewerbe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, steht noch nicht fest.