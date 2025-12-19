Newsticker
Weltcup abgesagt: Bittere Nachricht für deutschen Star

Weltcup in Schonach abgesagt

Sowohl Männer als auch Frauen haben somit am ersten Wochenende des Jahres 2026 frei. Besonders für eine Deutsche ist das durchaus bitter.
Sowohl Männer als auch Frauen haben somit am ersten Wochenende des Jahres 2026 frei. Besonders für eine Deutsche ist das durchaus bitter.

Der Kampf um den Schwarzwaldpokal fällt aus: Wenig Schnee und zu hohe Temperaturen in Schonach haben zu einer Absage der Weltcup-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination (3./4. Januar) geführt. Sowohl Männer als auch Frauen haben somit am ersten Wochenende des Jahres 2026 frei.

Bitter ist die Absage vor allem für Gesamtweltcup-Gewinnerin Nathalie Armbruster, die auf die Wettkämpfe vor der eigenen Haustüre verzichten muss. Ob die Wettbewerbe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

Schonach war eine von zwei deutschen Stationen im Weltcup. Am 17. und 18. Januar ist Oberhof als Austragungsort geplant.

