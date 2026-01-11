Wintersport: Deutsche Top-Athletin disqualifiziert!

SID 11.01.2026 • 15:27 Uhr Nach Platz vier im Springen fällt die Kombiniererin Nathalie Armbruster bei der Materialkontrolle durch.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat in Otepää ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Am Sonntag wurde die Weltcup-Titelverteidigerin nach Platz vier im Springen wegen eines irregulären Anzugs disqualifiziert.

Bereits am Samstag hatte Armbruster nur Platz sieben belegt. Dabei hatten die Rennen in Estland für die 20-Jährige noch mit dem dritten Rang im Massenstart am Freitag stark begonnen.

Materialkontrolle überführt Armbruster

Armbruster hatte nach dem Sprungdurchgang klar auf Podestkurs gelegen, fiel dann aber bei der Materialkontrolle durch. Ungefährdet zu ihrem sechsten Sieg im siebten Saisonrennen lief schließlich die Norwegerin Ida Marie Hagen, die sich mit 26,1 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Minja Korhonen durchsetzte. Beste Deutsche war Jenny Nowak auf Rang neun.