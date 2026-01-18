Anzug-Wirbel: Deutsches Juwel kündigt "die Wahrheit" an

SID 18.01.2026 • 15:14 Uhr Die Norwegerin Ida Marie Hagen hält nun den Rekord für die meisten Weltcupsiege.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei ihrem Heimspiel in Oberhof mit zwei Podestplätzen eine starke Antwort auf ihre Disqualifikation eine Woche zuvor gegeben. Die 20-Jährige musste sich am Sonntag als Dritte einzig Ida Marie Hagen aus Norwegen und Minja Korhonen (Finnland) geschlagen geben. Einen Tag zuvor war Armbruster sogar Zweite hinter der Weltcup-Führenden Hagen geworden.

„Das war meine Antwort. Ich freue mich riesig, dass mir das vor meiner Familie und meinen Freunden gelungen ist“, sagte Armbruster, die in Otepää wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden war. Am Samstag hatte sie etwas kryptisch hinzugefügt: „Ich hätte noch so viel zu erzählen gehabt. Ich muss noch etwas warten, bis ich die Wahrheit sagen kann.“

Armbruster eine „absolut faire Sportlerin“

Bei der Weltcup-Premiere der Kombiniererinnen am Grenzadler ließ Armbruster lieber Ergebnisse sprechen und fuhr ihre Podestplätze Nummer fünf und sechs der Saison ein. Zum ersten Sieg des Winters reichte es aber nicht, weil Hagen zu stark war. Mit 25 Siegen ist die Norwegerin nun alleinige Rekordhalterin.

Die Disqualifikation von Armbruster war auch in Oberhof noch ein großes Thema. „Sie hatte schlaflose Nächte, weil sie eine absolut faire Sportlerin ist“, sagte Bundestrainer Florian Aichinger: „Sie hat hier die Antwort gegeben. Hut ab.“