"Chapeau!": Geiger triumphiert mit Traumspurt

SID 31.01.2026 • 16:14 Uhr Von Platz zehn auf eins in der Loipe: Der Olympiasieger zeigt sich in blendender Form in Seefeld.

Vinzenz Geiger hat am zweiten Tag beim Nordic Combined Triple in Seefeld mit einem traumhaften Endspurt seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und darf auf die erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. Der Olympiasieger aus Oberstdorf stürmte auf den letzten 300 Metern des Compact-Rennens noch von Platz vier ganz nach vorne.

Ins finale Gundersen-Rennen am Sonntag geht der 28-Jährige nun als Führender. Die „Überlänge“ des abschließenden Langlaufs (12,5 km) ist dabei ein Vorteil für Geiger, der am Samstag von Platz zehn nach dem Springen noch ganz nach vorne stürmte.

„Heute war nicht viel mit Taktik. Ich bin hinter dem Oftebro gewesen, der ist der beste Läufer. Und ich wusste, da muss ich dranbleiben“, sagte Geiger: „Das war extrem hart, aber der Schlussspurt lief perfekt.“

In einer packenden Schlussphase setzte sich Geiger sechs Tage vor der olympischen Eröffnungsfeier in Norditalien bei seinem 19. Weltcupsieg mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter (Österreich) durch, der den Auftakt am Freitag gewonnen hatte. Platz drei ging an besagten Norweger Jens Luraas Oftebro (+2,3 Sekunden).

Nordische Kombination: Bundestrainer mit Lob für Geiger

„Chapeau an Vinz, es war ein sehr, sehr starkes Rennen. Das hat er stark gemacht“, sagte Bundestrainer Eric Frenzel im ZDF. Frenzel hatte von 2014 bis 2017 die ersten vier Auflagen des Seefeld-Triples gewonnen. Geiger war 2025 der zweite deutsche Kombinierer, der den Wettkampf über drei Tage für sich entscheiden konnte.

Zweitbester Deutscher war Johannes Rydzek auf Platz acht, der wie Rydzek und Geiger für Olympia qualifizierte Julian Schmid wurde Zwölfter. Dazwischen schob sich überraschend Richard Stenzel als Elfter.