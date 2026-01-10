Kein Springen in Otepää: Schmid und Rydzek starten von vorne

SID 10.01.2026 • 10:53 Uhr In Estland wird der „PCR“ benutzt - dadurch profitieren die Deutschen Julian Schmid und Johannes Rydzek.

Beim Kombinations-Weltcup im estnischen Otepää ist am Samstagmorgen das Skispringen der Männer wegen starker Winde an der Tehvandi-Schanze abgesagt worden. Damit wird wie schon am Freitag beim Massenstart ein provisorischer Durchgang vom Donnerstag als Sprungergebnis benutzt.

Damit ist im 10 km-Langlauf ab 12.40 Uhr ein deutscher Sieg in Reichweite. Julian Schmid, der am Freitag seinen ersten Saisonerfolg gefeiert hatte, geht als Erstplatzierter mit acht Sekunden Vorsprung auf seinen Oberstdorfer Klubkollegen Johannes Rydzek in die Loipe. Bei den Frauen konnte hingegen das Springen gestartet werden.