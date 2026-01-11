Kombi-Männer mit Doppelpodest - Armbruster disqualifiziert

SID 11.01.2026 • 16:09 Uhr Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek müssen sich in Otepää nur dem Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben.

Vinzenz Geiger Zweiter, Johannes Rydzek Dritter: Die deutschen Kombinierer haben zum Abschluss des Weltcups in Otepää mit einem Doppelpodium geglänzt. Die beiden Olympiasieger aus Oberstdorf mussten sich beim „Compact“-Wettkampf im bitterkalten Estland nur Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter (Österreich) geschlagen geben.

Geiger, der nach verletzungsbedingt verpasstem Saisonstart wieder auf Topniveau läuft, lag nach einem Sprung und acht Kilometern in der Loipe 20,5 Sekunden hinter dem souveränen Sieger Lamparter, der seinen vierten Saisonerfolg feierte.

Rydzek, schon am Samstag hinter dem Norweger Einar Luraas Oftebro Zweiter, landete im Zielsprint knapp hinter Geiger auf Platz drei. Wendelin Thannheimer wurde Zehnter, Julian Schmid lief von Platz 22 auf zwölf vor und profitierte von den im „Compact“-Modus gedeckelten Rückstand nach dem Springen. Anders als an den beiden Vortagen konnte in Otepää gesprungen werden.

Bei den Frauen war Weltcup-Titelverteidigerin Nathalie Armbruster zuvor am Sonntag nach Platz vier im Springen wegen eines irregulären Anzugs disqualifiziert worden. Beim sechsten Sieg der Norwegerin Ida Marie Hagen im siebten Saisonrennen war Jenny Nowak als Neunte die beste Deutsche.