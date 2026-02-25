Einst galt er als Ausnahmetalent im deutschen Wintersport - jetzt wechselt er die Sportart

Newsticker
Das frühere Supertalent Jakob Lange hat in der Nordischen Kombination keine Zukunft mehr - und wird nun Leichtathlet.
Das frühere Supertalent Jakob Lange hat in der Nordischen Kombination keine Zukunft mehr - und wird nun Leichtathlet.

Der frühere Junioren-Weltmeister Jakob Lange beendet seine Laufbahn als Nordischer Kombinierer und konzentriert sich künftig auf den Marathon. Der 30-Jährige hatte zuletzt in Sevilla eine persönliche Bestzeit von 2:16:40 Stunden aufgestellt.

„Ich habe die besten Zeiten der Nordischen Kombination miterlebt, habe unglaublich viele, wertvolle positive wie auch negative Erfahrungen gemacht und bin sehr dankbar dafür“, sagte Lange. „Und ich denke, ich kann auch stolz sein auf das, was ich erreicht habe, auch wenn ich immer wieder durch Verletzungen oder Krankheit im falschen Augenblick ausgebremst wurde und mich auch mit einigen Enttäuschungen auseinandersetzen musste.“

Langes Durchbruch blieb aus

Lange galt einst als Ausnahmetalent, der große Durchbruch aber blieb ihm verwehrt. Dreimal gewann er die Gesamtwertung des zweitklassigen Continental Cups. Vom Deutschen Skiverband (DSV) wurde er zuletzt nicht mehr nominiert. Nun will er sich „unter den besten 15 Marathonläufern in Deutschland etablieren“.

Die Zukunft der Kombination ist stark gefährdet. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird in den kommenden Monaten entscheiden, ob die Kombinierer auch 2030 noch zum Programm gehören sollen.

Entweder werden auch die derzeit noch ausgeschlossenen Frauen mit Nathalie Armbruster aufgenommen - oder die seit der Premiere 1924 stets bei Olympia vertretene Sportart wird gestrichen.

