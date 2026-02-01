Geiger holt Platz drei beim Seefeld-Triple

SID 01.02.2026 • 16:16 Uhr Vinzenz Geiger zeigte kurz vor Olympia einen starken Wettkampf. Der Titelverteidiger muss sich nach hartem Kampf beim Nordic Combined Triple dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Stefan Rettenegger geschlagen geben.

Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Nordic Combined Triple in Seefeld den erneuten Gesamtsieg verpasst, mit Platz drei aber eine starke Generalprobe für die am Freitag beginnenden Winterspiele in Norditalien abgeliefert.

In einem hammerharten abschließenden 12,5-km-Langlauf musste sich der 28 Jahre alte Oberstdorfer dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Stefan Rettenegger geschlagen geben.

„Ich habe mich leider nicht ganz so gut gefühlt und am Schluss nicht mehr ganz mithalten können“, sagte Geiger, der am Samstag seinen zweiten Saisonsieg gefeiert hatte, im ZDF: „Aber als Vorbereitung für die Spiele war es perfekt.“

Nordische Kombination: Geiger verpasst Sieg knapp

Der nach dem Springen drittplatzierte Geiger hatte sich mit Oftebro, dem besten Langläufer im Feld, auf die Verfolgung Retteneggers gemacht, der mit großem Vorsprung in die Loipe gegangen war. Auf der letzten Runde trat Oftebro an und zog an Rettenegger vorbei, Geiger konnte nicht mehr folgen. Im Ziel lag er 18,6 Sekunden hinter Oftebro zurück, der sich mit 3,7 Sekunden vor Rettenegger durchsetzte,

Die neben Geiger beiden weiteren deutschen Olympiastarter liefen ein gutes Rennen, für eine Topplatzierung reichte es aber angesichts des großen Rückstands vor dem Finale nicht mehr: Johannes Rydzek wurde Siebter, Julian Schmid kam auf Rang neun.