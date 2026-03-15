Armbruster-Aufholjagd bleibt ungekrönt

SID 15.03.2026 • 13:42 Uhr Nathalie Armbruster kämpft sich in Oslo nach schwachem Springen noch auf Platz fünf nach vorne.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat sich ohne Podestplatz aus der Saison verabschiedet. Die 20 Jahre alte Schwarzwälderin belegte am Holmenkollen in Oslo beim Sieg der norwegischen Topathletin Ida Marie Hagen nach einem schwachen Springen und einer Aufholjagd in der Loipe den fünften Platz.

Hagen, die bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups feststand, feierte im 14. Saisonrennen den elften Sieg. Dabei lag die derzeit mit Abstand weltbeste Kombiniererin 41,8 Sekunden vor der US-Amerikanerin Tara Geraghty-Moats, die sich vor der zeitgleichen Finnin Minja Korhonen Rang zwei sicherte. Armbruster, die acht Plätze gutmachte, hatte 1:14,8 Minuten Rückstand.

Armbruster legt Aufholjagd hin

Nach dem Springen auf der Großschanze am Holmenkollen hatte Armbruster nur auf Platz 13 gelegen. Zu groß war der Rückstand, um noch das Podest anzugreifen, dennoch zeigte Armbruster noch einmal eine starke Vorstellung im Laufen.