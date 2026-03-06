Kombination: Team-Weltmeister Thannheimer in Lahti gestürzt

SID 06.03.2026 • 14:13 Uhr Der 26-Jährige kann zwar auf eigenen Füßen die Schanze verlassen, humpelt aber stark.

Kombinierer Wendelin Thannheimer ist beim Weltcup im finnischen Lahti empfindlich gestürzt. Der Team-Weltmeister aus Oberstdorf verlor nach einem Flug auf 128,5 m das Gleichgewicht, knickte nach links weg und blieb etwa eine Minute im Auslauf liegen. Der 26-Jährige konnte anschließend zwar auf eigenen Füßen die Schanze verlassen, humpelte aber stark.