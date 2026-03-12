Kombination: Weltmeister Thannheimer verpasst nach OP wohl WM

SID 12.03.2026 • 13:14 Uhr Wegen seiner schweren Knieverletzung muss Kombinations-Weltmeister Wendelin Thannheimer noch lange aussetzen.

Kombinations-Weltmeister Wendelin Thannheimer wird wegen seiner schweren Knieverletzung voraussichtlich die WM im kommenden Jahr verpassen. Dies teilte der Deutsche Skiverband nach der erfolgreichen OP beim 26-Jährigen mit.

„Ein ‚Back to Competition‘ ist frühestens nach zwölf Monaten zu erwarten. Unser Ziel ist es, dass Wendelin Mitte/Ende nächster Saison auf die Schanzen zurückkehrt“, sagte Mannschaftsarzt Lukas Pecher. Die WM findet am 24. Februar bis 7. März 2027 im schwedischen Falun statt.

Laut Pecher sei das Besondere bei Thannheimer, „dass er eine Kombinationsverletzung aus einem vorderen Kreuzbandriss und einer komplexen Außenmeniskus-Läsion im linken Knie hat. Deswegen wird die eigentliche Rehabilitationsmaßnahme etwas später als üblich erfolgen.“ Laut DSV-Mitteilung werde die Sportpause „mindestens acht bis zehn Monate betragen“.

Thannheimer zeigt sich kämpferisch

Thannheimer zeigte sich kämpferisch: „Die letzte Woche war schon hart, es war nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen. Aber jetzt bin ich einen Schritt weiter und wieder daheim – jetzt ist der Blick nach vorne gerichtet auf die Physio, und irgendwann dann auch auf die Reha, damit ich möglichst schnell wieder normal laufen kann.“