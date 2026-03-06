Müde Armbruster verpasst Podest deutlich

SID 06.03.2026 • 16:23 Uhr Beim Überraschungssieg der Finnin Minja Korhonen kommt die Schwarzwälderin nicht über Platz sechs hinaus.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat nach der fünfwöchigen Olympia-Pause im vorletzten Weltcup der Saison das Podest verpasst. Im finnischen Lahti kam die 20-Jährige nach einem schwachen Springen nicht über den sechsten Platz beim überraschenden Heimsieg der Finnin Minja Korhonen hinaus. Die Kombiniererinnen hatten nicht an den Winterspielen in Norditalien teilnehmen dürfen.

"Die Olympia-Pause hat wahnsinnig gezehrt, es waren doch so viele Termine. Ich habe an allen Fronten für unseren Sport gekämpft, das hat sehr viel Energie gekostet", sagte Armbruster: "Ich bin ein bisschen müde. Dann ist es auch für meinen Körper gut, wenn die Saison vorbei ist."

Armbruster hatte im Vorjahr den Gesamtweltcup gewonnen, diesmal war sie im Kampf um die Kristallkugel frühzeitig chancenlos. Als Nachfolgerin stand die Norwegerin Ida Marie Hagen bereits fest.