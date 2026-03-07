Rydzek/Armbruster bei Kombinierer-Premiere auf dem Podest

SID 07.03.2026 • 15:20 Uhr Nicht zu schlagen ist Norwegen mit Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Gesamtweltcup-Gewinnerin Ida Marie Hagen.

Die Kombinierer Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster sind im ersten Mixed-Teamsprint der Weltcupgeschichte auf das Podest gestürmt. Das deutsche Duo kam im finnischen Lahti nach einer Energieleistung auf Rang drei. Nicht zu schlagen war Norwegen mit Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Gesamtweltcup-Gewinnerin Ida Marie Hagen.

„Ich war wahnsinnig nervös. Ich wollte unbedingt, dass wir mit einem Podestplatz rausgehen. Wir sind unglaublich happy“, sagte Schlussläuferin Armbruster im ZDF. Der 14 Jahre ältere Rydzek war ebenfalls zufrieden, als er im Ziel seine Teamkollegin im Empfang genommen hatte: „Ich habe mitgezittert. Nathalie hat das unglaublich gut gemacht.“

Bundestrainer mit Abschneiden zufrieden

Rydzek (34) und Armbruster (20) waren nach guten Sprüngen auf Rang vier in die Loipe gegangen, dort machten beide noch Boden gut. Armbruster sicherte am Ende ihrer letzten Runde 25,1 Sekunden hinter den Siegern das Podest ab. Rang zwei ging an Ilkka Herola/Minja Korhonen (Finnland/+18,8 Sekunden). Vinzenz Geiger und Ronja Loh belegten als zweites deutsches Duo den elften Rang unter den 14 Teams.

„Schön, dass es diese Wettkämpfe gibt. Das schweißt zusammen und ist richtig cool“, sagte Männer-Bundestrainer Eric Frenzel. Auch Frauen-Coach Florian Aichinger war zufrieden: „Das war ein extrem spannendes Rennen. Ich freue mich sehr für die zwei.“

Der Teamsprint hatte bei den Männern zuletzt in Mailand seine Olympia-Premiere gefeiert, ein doppelter Sturz von Geiger verhinderte dabei an der Seite von Rydzek eine Medaille. Die Mixed-Variante gilt als ein möglicher Wettkampf für die Winterspiele 2030, sollte die Kombination dann noch zum Programm gehören.