Kombination kehrt nach Klingenthal zurück

SID 07.05.2026 • 13:35 Uhr Sowohl Männer als auch Frauen bestreiten am 9./10. Januar in der Nordischen Kombination ein Weltcup-Wochenende in der Vogtland-Arena.

Die Nordische Kombination kehrt im kommenden WM-Winter erstmals seit 2023 nach Klingenthal zurück. Sowohl Männer als auch Frauen bestreiten am 9./10. Januar ein Weltcup-Wochenende in der Vogtland-Arena in Sachsen. Das bestätigte der Weltverband FIS am Donnerstag. Klingenthal war letztmals im Januar 2023 Teil der Weltcupsaison.