Kombination kehrt nach Klingenthal zurück

Die Nordische Kombination kehrt im kommenden WM-Winter erstmals seit 2023 nach Klingenthal zurück. Sowohl Männer als auch Frauen bestreiten am 9./10. Januar ein Weltcup-Wochenende in der Vogtland-Arena in Sachsen. Das bestätigte der Weltverband FIS am Donnerstag. Klingenthal war letztmals im Januar 2023 Teil der Weltcupsaison.
Weltcup-Rückkehr nach vier Jahren
Sowohl Männer als auch Frauen bestreiten am 9./10. Januar in der Nordischen Kombination ein Weltcup-Wochenende in der Vogtland-Arena.
Kombination in Klingenthal
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Erneut im Kalender vertreten ist zudem Schonach (23./24. Januar). Höhepunkt des Winters werden die Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 24. Februar bis zum 7. März 2027 im schwedischen Falun.