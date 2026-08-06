Horror-Diagnose: Ski-Star Lamparter muss unters Messer

SID 06.08.2026 • 13:35 Uhr Johannes Lamparter verletzt sich schwer und muss unters Messer. Wie lange der Österreicher ausfällt, ist noch offen.

Der zweimalige Kombinations-Weltmeister Johannes Lamparter hat sich bei seinem Sturz im Training einen Knöchelbruch und einen Riss der Syndesmose im rechten Knöchel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstag in Innsbruck. Dabei wurde zudem eine Innenbandzerrung im rechten Knie diagnostiziert.

Der Österreicher wird am Freitag operiert. „Wie lange Johannes Lamparter ausfällt und was die Verletzung für die kommende Saison bedeutet, kann derzeit noch nicht beantwortet werden“, teilte Österreichs Skiverband mit.

Kann Lamparter das Duell mit Geiger aufnehmen?

Lamparter erlitt die Verletzung im Sprungtraining auf der Olympiaschanze in Courchevel. Der 24-Jährige hatte im Februar bei den zumindest vorerst letzten Olympischen Winterspielen für Nordische Kombinierer zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen, später holte er auch die Kristallkugel für den Triumph im Gesamtweltcup.