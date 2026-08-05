Top-Kombinierer Lamparter droht Saison-Aus

SID 05.08.2026 • 13:31 Uhr Wie Österreichs Verband mitteilte, besteht bei Johannes Lamparter der Verdacht auf eine Knie- und Sprunggelenksverletzung.

Dem zweimaligen Kombinations-Weltmeister Johannes Lamparter droht das Aus für die kommenden WM-Saison.

Wie Österreichs Skiverband am Mittwoch mitteilte, hat sich der Gesamtweltcupsieger des vergangenen Winters im Sprungtraining auf der Olympiaschanze in Courchevel bei einem Sturz womöglich eine Knie- und Sprunggelenksverletzung zugezogen.

„Er klagte unmittelbar danach über Schmerzen im rechten Knie sowie im rechten Sprunggelenk“, schrieb der ÖSV. Lamparter werde am Donnerstag in Innsbruck genauer untersucht.

Lamparter galt als einer der Favoriten bei der Ski-WM

Der 24-Jährige hatte im Februar bei den zumindest vorerst letzten Olympischen Winterspielen für Nordische Kombinierer zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen.