Der 26-Jährige stellt das beste Ergebnis seiner Karriere ein. Seinen ersten Weltcupsieg holt der Österreicher Stefan Rettenegger.

David Mach hat überraschend für den ersten Podestplatz der deutschen Kombinierer im WM-Winter gesorgt. Der 26-Jährige stürmte bei eisigen Temperaturen im finnischen Kuusamo auf Rang drei und stellte das beste Ergebnis seiner Karriere ein. Seinen ersten Weltcupsieg holte der Österreicher Stefan Rettenegger.

„Wahnsinn, das ist ein Traum. Ich habe mir gar nicht viel ausgerechnet, ich wollte einfach gut durchkommen. Auf einmal ging es wie von allein am letzten Berg“, sagte Mach in der ARD: „Dass wir den Skoglund eingesammelt haben, kam aus heiterem Himmel.“

Mach ging nach einem guten Sprung auf 137,0 m als Fünfter in die Loipe, verlor dort zunächst ein paar Plätze, fing auf den letzten Metern aber noch den entkräfteten Norweger Aleksander Skoglund ab. Machs bislang einziger Podestplatz war Rang drei im Februar 2024 in Otepää.

Geiger und Co. betreiben Schadensbegrenzung

Für Team-Weltmeister Julian Schmid (10.) und den zweimaligen Olympiasieger Vinzenz Geiger (15.), am Freitag als Vierter nur wenige Sekunden hinter dem Podest, war das Treppchen schon nach dem Springen in weitere Ferne gerückt. Beide handelten sich dort einen Rückstand von mehr als zwei Minuten ein und betrieben anschließend Schadensbegrenzung.

Besser lief es bei Temperaturen von zehn Grad unter dem Gefrierpunkt für Rettenegger, dem mit 143,5 m der klar weiteste Sprung gelang. In der Loipe lief er dann zu einem Start-Ziel-Sieg vor Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro aus Norwegen.

Am Sonntag (9.00/11.00/ARD) steht zum Abschluss ein Massenstart an, bei dem erst gelaufen und dann gesprungen wird. Die Frauen um die ehemalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Nathalie Armbruster starten am kommenden Wochenende in den WM-Winter.