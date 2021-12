Rodeln: Doppelsitzer Eggert/Benecken Zweiter in Sotschi

Die Weltmeister fuhren am Samstag beim zweiten Weltcup-Wochenende in Sotschi/Russland auf den zweiten Platz (+0,134 Sekunden) und verpassten nach dem Auftaktsieg in China den zweiten Erfolg. Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen bei besseren Bedingungen als noch in der vergangenen Woche auf Rang fünf (+0,326).