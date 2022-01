Rodeln: Disqualifikation von Eggert/Benecken in Winterberg annulliert

Eggert/Benecken werden damit nachträglich weitere 16 Weltcuppunkte zugesprochen, vor dem Weltcupfinale in St. Moritz/Schweiz am Samstag (08.40/10.05) rücken sie im Gesamtklassement auf 21 Zähler an die führenden lettischen Brüder Andris und Juris Sics heran.