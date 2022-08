Wegen Fußball-WM: Zwei Rodel-Weltcups in Winterberg

Im kommenden Rodel-Winter werden zwei Weltcups in Winterberg stattfinden. Wie der Weltverband FIL am Freitag bekannt gab, springt der nordrhein-westfälische Wintersportort am Saisonende vom 24. bis 26. Februar 2023 als Ersatzstandort für den wegen einer Kollision mit der Fußball-WM abgesagten Saisonauftakt in Innsbruck ein.