Weltmeister und Visionär: Fendt wird 75

Die DDR-Rodler schienen damals übermächtig, es musste also Innovatives für die Aerodynamik her. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm entwickelte daher für die BRD-Rodler, alles war geheim - und in Innsbruck ging Fendt dann mit einem gelben "Eierhelm" und Spoilern am Schlitten an den Start.