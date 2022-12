Rodeln: Eitberger holt ersten Saisonsieg für deutsche Frauen

Die bisherige Dominatorin des Winters musste sich in Park City mit Rang sechs begnügen: Madeleine Egle aus Österreich hatte nach einem schwachen ersten Lauf bereits keine Siegchancen mehr. Zuvor hatte Egle alle Saisonrennen gewonnen, Weltcup und Sprint auf der Heimbahn in Innsbruck, anschließend auch den Weltcup in Whistler. Egle führt die Gesamtwertung weiterhin an, Taubitz ist als Zweite beste Deutsche.